تهديد أمريكي جديد لروسيا!

جهينة نيوز

ثمة اقتراح يدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى التخلي عن اتفاقية موقعة مع روسيا.

وكشفت صحيفة "ذي غارديان" أن هذا الاقتراح قدمه جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، مشددا على ضرورة أن تتخلى الولايات المتحدة عن التزاماتها الناشئة عن الاتفاقية الخاصة بالصواريخ المتوسطة المدى والأقل مدى.

ولم تتخذ الإدارة الأمريكية بعد قرارها النهائي بشأن هذا الاقتراح الذي يعتبر بمثابة التهديد لروسيا كأحد طرفي الاتفاقية.

وتحظر الاتفاقية الصادرة في عام 1987 امتلاك طرفيها (الولايات المتحدة وروسيا) للصواريخ البالستية والجوالة (كروز) المنطلقة من الأرض التي يتراوح مداها بين 500 كيلومتر و5500 كيلومتر.

يذكر أن بولتون يدعو أيضا إلى إبطال اتفاقية أخرى تخص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية مع روسيا.

ويقترح بولتون أن ترفض الولايات المتحدة تمديد هذه الاتفاقية الصادرة في عام 2010.

وتُلزم هذه الاتفاقية طرفيها (الولايات المتحدة وروسيا) بتخفيض مخزونهما من الرؤوس النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارات وغيرها من الأسلحة الاستراتيجية.