إليسا تحتفل بعيد ميلادها في مصر

جهينة نيوز

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلا ضخما لأول مرة بريف مصر بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وسط حضور ١٠ آلاف شخص.

وحضرت إليسا من القاهرة إلى مقر الحفل بمدينة جمصة في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة لترتدي فستانا أنيقا باللون الأسود لتصعد مسرح الحفل في تمام العاشرة مساء على أنغام «إلى كل اللي بيحبوني» لتقدم بعدها التحية لجمهور الحفل، معربة عن سعادتها بالغناء لأول مرة بمحافظات دلتا مصر.

وقدمت الفنانة اللبنانية عدد كبير من الأغاني منها «وحشتوني» لوردة، «لو فيى»، «نفسى أقولوا»، «اكرهنى»، «خدنى معك»، ليصعد بعدها منظم الحفل وليد منصور وإدارة الجامعة ليحتفلوا بعيد ميلاد إليسا وسط المسرح وإهدائها درع تكريم الجامعة، لتستكمل الغناء بـ«سهرنا يا ليل»، «يا مرايتي»، «لولا الملامة» للفنانة وردة، «مكتوبة ليك»، «عيشالك»، بناء على طلب الجماهير، «عمرى ابتدا»، «أسعد واحدة»، «أنا وحيدة»، «لسه فيها كلام»، قبل أن تختتم الحفل بأغنية «نسم علينا الهوا» لفيروز في تمام الحادية عشر ونصف مساء، بعد غناء دام لأكثر من ساعة ونصف لتعلن عن انتهاء واحدة من أقوى حفلاتها في مصر بعد غياب عن الحفلات الجماهيرية دام ٥ سنوات.