بهذه الكلمات علقت خطيبة خاشقجي بعد اعلان مقتله رسميا؟

جهينة نيوز

غردت التركية خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي على صفحتها في موقع "تويتر" بعد إعلان السعودية رسميا مقتل مواطنها داخل مقر قنصليتها في إسطنبول.

وقالت خديجة اليوم السبت: "إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا حبيبي جمال لمحزونون"، وأضافت في تغريدة أخرى: "رحمك الله يا حبيبي جمال وجعل مثواك الفردوس الأعلى مع سيد الشهداء حمزة".

وفي وقت سابق، أعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي، أظهرت أنه نتيجة للجدل الذي تم بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي معه ما أدى إلى وفاته.

وواجهت السعودية انتقادات واسعة دوليا على خلفية اختفاء خاشقجي، الذي انتقد كثيرا سياسات المملكة في مجالات عدة، بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول بتركيا يوم 2 أكتوبر تشرين الاول الجاري.