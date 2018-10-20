توقعات بعقد اجتماع قمة مقبلة بين ترامب وكيم بعد أول العام

جهينة نيوز

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية يوم امس الجمعة إن من المرجح عقد اجتماع القمة المقبل بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أوائل العام المقبل.

وعقد الجانبان محادثات بشأن الاجتماع الثاني بين الزعيمين بعد اجتماعهما الأول غير المسبوق الذي عُقد في سنغافورة في يونيو حزيران.

وقال المسؤول الأمريكي لمجموعة صغيرة من الصحفيين إن ”من المرجح عقد اجتماع في وقت ما بعد أول العام“.وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الجمعة إنه يأمل بلقاء نظيره الكوري الشمالي قريبا لوضع الأساس ”لخطوة كبيرة إلى الأمام“ بشأن نزع السلاح النووي خلال اجتماع القمة المقبل.

وقال بومبيو في مقابلة مع صوت أمريكا خلال زيارة لمكسيكو سيتي إن كيم أبلغه قبل أسبوعين إنه ملتزم بالوعود التي قدمها لترامب خلال اجتماعهما الأول.

والتقى بومبيو مع وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونج هو في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر أيلول.

وامتنعت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن توضيح ما إذا كان بومبيو يقصد أنه سيلتقي مع نظيره في واشنطن وقالت إنه ليس لديها اجتماعات تعلنها.

وأعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يوم الجمعة تعليق التدريبات الدفاعية الجوية المشتركة المقبلة في محاولة لضمان استمرار الجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

رويترز