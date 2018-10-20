السعودية تعلن رسميا وفاة جمال خاشقجي!

جهينة نيوز

بعد أكثر من أسبوعين على دخول الصحفي جمال خاشقجي قنصلية بلاده في أسطنبول، أعلنت المملكة العربية السعودية امس

الجمعة، وفاته رسميا.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن النائب العام السعودي قال: إن "التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته".

وتابع النائب العام، "التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم — حتى الآن — (18) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية".

ويأتي إعلان الوفاة بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج —وقتها — إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي — حتى إعلان خبر وفاته — حيث قالت أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما أصرت الرياض على أنه غادر بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.