تحرير 4 أطفال وامرأتان ممن اختطفتهم المجموعات الإرهابية في ريف السويداء

جهينة نيوز

بعملية نوعية للجيش والقوات المسلحة والجهات المختصة تم اليوم تحرير دفعة من النساء والأطفال الذين اختطفهم إرهابيو تنظيم “داعش” من قرية الشبكي بريف السويداء الشرقي منذ 25 تموز الماضي.

وقال محافظ السويداء عامر العشي في تصريح لدى استقباله المختطفين المحررين في مبنى المحافظة: تأكيدا على توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بملاحقة التنظيمات الإرهابية قامت قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية بمتابعة فلول الإرهابيين في عمق بادية السويداء الشرقية حيث تم قتل الكثير منهم خلال عملية عسكرية استمرت أكثر من 83 يوما قدم خلالها جيشنا البطل المقدام العديد من الشهداء والجرحى.

وأضاف المحافظ: نتيجة الحصار المحكم للتنظيمات الإرهابية من قبل قواتنا المسلحة تم اليوم وبعملية عسكرية وأمنية تحرير ستة مختطفين وهم امرأتان وأربعة أطفال من أصل المختطفين الـ 29 وبهمة بواسل جيشنا سيتم تحرير باقي المخطوفين في القريب العاجل.

والأطفال المحررين هم يعرب الجباعي وملهم الجباعي وغيداء الجباعي وأمواج الجباعي إضافة إلى السيدتين عبير شلغين ورسمية أبو عمار.

وأعرب عدد من المختطفين المحررين عن شكرهم لكل من ساهم بتحريرهم وتخليصهم من معاناة الخطف وعذاباته ليعودوا إلى ذويهم وأهلهم وحياتهم وتوجهوا بالشكر للجيش العربي السوري وتضحياته للوصول إلى تحريرهم.

وفي نقلتها وكالة سانا أشارت رسمية أبو عمار وعبير شلغين وابنتها غيداء الجباعي إلى ظروف الخطف القاسية وما تعرضن له خلاله وما عانينه من مرض وجوع وحر وبرد في ظروف الصحراء موجهات الشكر للسيد الرئيس بشار الأسد والجيش العربي السوري على العمل لتحريرهن ومعربات عن أملهن في الاستعجال بتحرير بقية المختطفين في أقرب وقت.

بدوره قال ذوقان أبو عمار زوج المحررة رسمية أبو عمار: إن فرحتنا لا توصف اليوم بعودة المختطفين متوجها بالشكر للسيد الرئيس بشار الأسد واهتمامه الكبير لتحريرهم ومن بعده الجيش العربي السوري وكل من ساهم وساعد في تحرير المختطفين على أمل اللقاء بكل المختطفين في القريب العاجل.

في حين وجه عبد السلام الجباعي من أقارب السيدة عبير شلغين الشكر والتحية لقائد الوطن وللجيش العربي السوري حامي الديار وبطولاته وتضحياته التي أسهمت في تحرير المختطفين.

وكانت قرى في ريفي المحافظة الشرقي والشمالي تعرضت في 25 تموز لهجمات من التنظيمات الإرهابية بالتزامن مع عمليات انتحارية في مدينة السويداء تسببت بارتقاء عدد من الشهداء وخطف عدد من المدنيين من قرية الشبكي جلهم من النساء والأطفال.