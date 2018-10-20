أبراج يوم السبت 2018/10/20 مع خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 10/20: كريم،شفاف،حساس، بارع بالعمل،حكيم و قادر على مواجهة المشاكل،متسلط تحب السيطرة على الآخرين، تصرفاتك غير مستقرة تمتلك فرص للسفر استغلها، تواصل مع الأصدقاء حتى تتخطى أزمات، للبعض تحصل على ارث غير متوقع بعد فترة انتظار طويلة، للبعض قلق تجاه قرارات في العمل وتراجع بالمشاريع،وللبعض غيرة عمياء وخلافات مع الشريك.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل:القمر ببرج الحوت يجعلك أكثر حساسية ابتعد عن الأضواء واهتم بمشاعرك واحرص على إظهار صراحتك، اجتهد بعملك تصرف بذكاء ودبلوماسية،انتبه على صحتك.

برج الثور: تبدأ بمشروع جديد وتحصل على دعم الأصدقاء بنصائح مفيدة الحظ إلى جانبك في كل خطوة،وللبعض تفكر بسفر ولقاءات عائلية.

برج الجوزاء :تركز على عملك تواجه اختلاف وجهات النظر مع زملائك، حافظ على هدوئك وابتعد عن التوتر تجد الحلول لمشاكلك، المهم احرص على سلامتك ومكانتك.

برج السرطان: تحقق إنجاز مميز تزداد رغبتك بالتقرب والانسجام سفر واتصالات ولقاءات تخرج للاضواء وكل ما تطلبه يتحقق، وللبعض انفراج وزوال هموم ومتاعب.

برج الأسد: متحمس ترغب بالخروج تلمس تحسن وتغيير للأفضل على صعيد عاطفي ومالي تسجل تطور وتجديد بمشاريعك احرص على قراءة جميع الملفات.

برج العذراء: تصادف مشكلة عاطفية و جرح سببه الشريك خليك مبادر وابتعد عن المجازفة ولا تصدق الوعود ولا تدخل في نقاشات حادة مع الشريك.

برج الميزان: استعد لاستغلال فرص قادمة إليك تعالج جميع مشاكلك، لا تقدم على أي عمل جديد الآن اكسب الوقت واعتمد على نفسك، وانتبه على صحتك.

برج العقرب: تحقق ربح ورضا عن ذاتك وانجازاتك تلامس تطور بحياتك الشخصية، وقت مناسب تلتقي مع الأحبة تعوض عن خسارة وتمارس أنشطة اجتماعية.

برج القوس: تعمل في جميع الاتجاهات لتنتهي من عمل متراكم لا ترهق نفسك أنجز المهم وحافظ على هدوئك، للبعض تغيير مكان إقامة.

برج الجدي: تثبت مكانتك وسط فريق عملك تؤدي خدمات مهمة ومساعدة على حل المشكلات، تعقد صداقات جديدة ولقاءات مهمة، وللطلاب وقت جيد للدراسة.

برج الدلو: تزداد مصاريفك اقتصد بأمورك مالية، تحصل على فرصة مالية قادمة اذا كنت هادىء وحكيم ابتعد عن التسرع ولا تدخل باستثمارات غير آمنة.

برج الحوت: القمر ببرجك تختفي ضغوطاتك تدريجيا وتتخلص من مشاكلك العائلية، فرصة للقاءات استثنائية وتطورات شخصية، يلعب محيطك دور إيجابي في شؤونك اليومية.