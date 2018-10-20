صحيفة بريطانية تكشف الرابط بين خاشقجي والأميرة ديانا و ترامب!

جهينة نيوز:

تحدثت صحيفة "أكسبرس" البريطانية عن علاقة غير مباشرة تربط الصحافي السعودي المختفي، جمال خاشقجي، بالأميرة الراحلة ديانا، كما كشفت وجود صفقة تجارية بين جمال ورئيس أمريكا دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة إنّ دودي الفايد، عشيق الأميرة ديانا، الذي لقي حتفه معها في حادث سير في أحد أنفاق باريس يوم 31 أغسطس عام 1997، هو ابن عمة جمال خاشقجي، أي أن والدته هي شقيقة والد جمال.

وأوضحت الصحيفة أنّ دودي الفايد الذي وُلد في الإسكندرية هو نجل رجل الأعمال المصري محمد الفايد من زوجته سميرة خاشقجي، شقيقة عدنان خاشقجي والد الصحفي المجهول المصير جمال خاشقجي.

كما لفتت الصحيفة إلى أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عمل في مجال الأعمال قبل دخوله معترك السياسة ووصوله إلى البيت الأبيض، كان قد اشترى من جمال خاشقجي يخته الشخصي في العام 1987 مقابل 22.8 مليون جنيه استرليني.

يُذكر أنّ محمد الفايد وسميرة خاشقجي انفصلا في العام 1956، أي بعد عامين على زواجهما فقط، وقبل عامين من تاريخ ولادة الصحفي المجهول المصير جمال خاشقجي.

لكن وخلافا لما ذكرته الصحيفة البريطانية من أن عدنان خاشقجي هو والد جمال خاشقجي، فإن الاسم الكامل للصحافي السعودي المجهول المصير هو، جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي، وهو من أشهر الإعلاميين العرب، ولد في المدينة المنورة 1958 وتلقى علومه في جامعة ولاية إنديانا الأمريكية. في بداية مسيرته الصحافية عمل في صحيفة "سعودي غازيت"، ثم مراسلا لعدد من الصحف العربية اليومية والأسبوعية في الفترة الممتدة من 1987 إلى 1999، واشتهر كمراسل ميداني غطى أحداثا عدة أبرزها ما سمي بـ"الجهاد الأفغاني"، والتحول الديمقراطي قصير الأجل في الجزائر وحرب الكويت.

وأظهر البحث أن اليخت الذي اشتراه ترامب هو يخت عدنان خاشقجي الذي كان يمتلك واحدا من أكبر اليخوت في العالم ويحمل اسم "نبيلة" ويصل طوله إلى 86 مترا، والذي ظهر في فيلم "لا تقل أبدا مرة أخرى"، أحد أفلام سلسلة جيمس بوند.

وحينما تعرضت امبراطورية عدنان خاشقجي لمصاعب مالية، سلم اليخت إلى سلطان بروناي الذي باعه لدونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الحالي، مقابل 29 مليون دولار في الثمانينيات من القرن الماضي، حسبما ذكرت التقارير