عملية عسكرية في إدلب ستبدأ خلال ساعات

جهينة نيوز:

زعمت مصادر معارضة عن نية الميليشيات المدعومة من تركيا شن هجوم واسع على مواقع جبهة النصرة الارهابية في إدلب إعتباراً من يوم 22 تشرين أول أكتوبر الحالي.

و بحسب المعلومات الأولية فإن قوات مدعومة من قبل الإحتلال التركي ستبدأ بهجوم على مواقع جبهة النصرة في المنطقة المنزوعه السلاح لإرغامها على تطبيق اتفاق سوتشي الموقع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان, فيما لم تشير المصادر إذا كانت قوات الاحتلال التركي ستشارك في العملية.

و يذكر أن جميع العصابات الإرهابية في إدلب مدعومة من النظام التركي ولا تقوم بأي عمل بدون موافقة تركيا بما فيها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي الذي رافق قوات الإحتلال التركي خلال دخولها الى إدلب.