بالفيديو - براعة دبابة سورية في مشهد لا يصدق

الجمعة, 19 تشرين الأول 2018 الساعة 21:22 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

نشر ناشطون مشهد لدبابة سورية تظهر براعة لا تصدق في الإداء حيث قامت الدبابة بإطلاق قذيفة و الإنسحاب من أمام صاروخ مضاد للدروع و نجحت بتجنبه و وثق الفيديو لحظة إطلاق النار و العودة ليمر الصاروخ من فوق الدبابة.

و قال ناشطون ربما تحوي الدبابة أجهزة تشويش و رصد فيما قال آخرون بغض النظر عن إمكانيات الدبابة فإن المشهد يوثق براعه فائقة في المعركة للجندي السوري و تنسيق تام بين قائد الدبابة و الرامي و السائق.

و يذكر أنه ليس المشهد الأول الذي تلتقط فيه العدسات صاروخ مضاد للدروع يمر من فوق دبابة خلال المعارك حيث تم توثيق مشهد مماثل العام الماضي.


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