إستطلاع عسكري يكشف أن سورية تشكل خطر على الولايات المتحدة بهذه النسبة

الجمعة, 19 تشرين الأول 2018 الساعة 20:32 | سياسة, عالمي

إستطلاع عسكري يكشف أن سورية تشكل خطر على الولايات المتحدة بهذه النسبة

جهينة نيوز

يعتقد ما يقرب من نصف العسكريين الأمريكيين أن بلادهم ستشارك قريباً في حرب شاملة، حسبما أظهرت دراسة استقصائية قامت بها صحيفة Military Time الأمريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية.

ووفقًا للدراسة، فإن 46% من الجنود الأمريكيين يعتقدون أن بلادهم ستشارك في حرب شاملة خلال العام المقبل. ووفقا لمسح سابق أجري في سبتمبر 2017، فإن 5% فقط من العسكريين الأمريكيين عبروا عن هذا الرأي.

ويعتقد نصف الجنود الذين شملهم الاستطلاع أن بلادهم لن تنجر إلى صراع عسكري خطير في العام المقبل. وكانت هذه النسبة أعلى في آخر مسح أجري في سبتمبر 2017 إذ بلغت 67%.

وتعتقد غالبية المستطلعين (71%)، أن روسيا ستكون على الأرجح هي الخصم الرئيس في حرب محتملة، تليها الصين (69%) في المرتبة الثانية. وفي عام 2017، كان 53% من الجنود الأمريكيين يعتقدون أن الحرب القادمة ستكون مع روسيا، و45% يرون أنها ستكون مع الصين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الغالبية الساحقة من العسكريين الأمريكيين تعتقد أن التهديد الرئيس للأمن القومي للولايات المتحدة هو الإرهاب السيبراني (89%) وفي رأيهم، فإن الجيش الأمريكي غير مستعد لصد هجمات في الفضاء السيبراني (هجمات الإنترنت), و يأتي التهديد الثاني من روسيا و الثالث من الصين فيما حلت سورية في المرتبة التاسعه بنسبة 24% فيما كان الخطر الإيراني بنسبة 40%..

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن الجيش الأمريكي لم يعد يرى في كوريا الشمالية تهديدا خطيرا حيث هبطت مرتبتها الى الرقم 7 بعد أن كانت في مقدمة الأخطار، وذلك بسبب سياسة دونالد ترامب فيما يتعلق بالتفاهم مع بيونغ يونغ حول نزع سلاحها النووي.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق



مشاركاتكم
ولأخذ العلم هذه المشاركات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي إدارة الموقع
  1. 1 ايمان
    19/10/2018
    21:35
    مرحلة الحرب الباردة
    تقوم الادارة الامريكية عن طريق وسائل الاعلام بإفهام الرأي العام ضرورة الانفاق على التسليح لمجابهة أعداء أمريكا.وبنفس الوقت إدخال أمريكا بديالكتيك حرب باردة تدوم لوقت غير محدد حتى تستطيع أمريكا واسرائيل الوصول إلى صناعة السلاح الليزري المجهض بشكل تام لصواريخ روسيا بنسبة١٠٠%؛ ليتم بعدها فرض نظام عالمي جديد أساسه الصهيونية العالمية وامريكا وهزيمة تامة لروسيا والصين. وحتى تلك اللحظة لاترغب أمريكا بتقديم تنازلات للتعددية القطبية؛ كما أن إسرائيل لاتشعر بالاستقرار بازدياد قوة سورية وحلفائها. في هذه اللحظة الحرب الناعمة تقودها امريكا بواسطة المعارضة السورية و١٤ اذار والانظمة العربية المتماهية امريكيا؛ ولاننسى دور جواسيس اسرائيل والناتوفي دول محور المقاومة وعددهم عشرات الالاف

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا