إستطلاع عسكري يكشف أن سورية تشكل خطر على الولايات المتحدة بهذه النسبة

جهينة نيوز

يعتقد ما يقرب من نصف العسكريين الأمريكيين أن بلادهم ستشارك قريباً في حرب شاملة، حسبما أظهرت دراسة استقصائية قامت بها صحيفة Military Time الأمريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية.

ووفقًا للدراسة، فإن 46% من الجنود الأمريكيين يعتقدون أن بلادهم ستشارك في حرب شاملة خلال العام المقبل. ووفقا لمسح سابق أجري في سبتمبر 2017، فإن 5% فقط من العسكريين الأمريكيين عبروا عن هذا الرأي.

ويعتقد نصف الجنود الذين شملهم الاستطلاع أن بلادهم لن تنجر إلى صراع عسكري خطير في العام المقبل. وكانت هذه النسبة أعلى في آخر مسح أجري في سبتمبر 2017 إذ بلغت 67%.

وتعتقد غالبية المستطلعين (71%)، أن روسيا ستكون على الأرجح هي الخصم الرئيس في حرب محتملة، تليها الصين (69%) في المرتبة الثانية. وفي عام 2017، كان 53% من الجنود الأمريكيين يعتقدون أن الحرب القادمة ستكون مع روسيا، و45% يرون أنها ستكون مع الصين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الغالبية الساحقة من العسكريين الأمريكيين تعتقد أن التهديد الرئيس للأمن القومي للولايات المتحدة هو الإرهاب السيبراني (89%) وفي رأيهم، فإن الجيش الأمريكي غير مستعد لصد هجمات في الفضاء السيبراني (هجمات الإنترنت), و يأتي التهديد الثاني من روسيا و الثالث من الصين فيما حلت سورية في المرتبة التاسعه بنسبة 24% فيما كان الخطر الإيراني بنسبة 40%..

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن الجيش الأمريكي لم يعد يرى في كوريا الشمالية تهديدا خطيرا حيث هبطت مرتبتها الى الرقم 7 بعد أن كانت في مقدمة الأخطار، وذلك بسبب سياسة دونالد ترامب فيما يتعلق بالتفاهم مع بيونغ يونغ حول نزع سلاحها النووي.