تسمم طاقم سفينة شحن إيرانية في بحر قزوين ووفاة 3 بحارة

جهينة نيوز

أفادت وسائل إعلام بأن ثلاثة بحارة إيرانيين لقوا مصرعهم جراء تعرض طاقم سفينة تجارية إيرانية كانت تنقل القمح، للتسمم بمادة مجهولة لم تحدد ماهيتها بعد، أثناء رحلتها في بحر قزوين.

وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية أن كامل طاقم سفينة NAZMEHR المؤلف من 11 شخصا تعرض للتسمم، وتم نقل البحارة المصابين إلى مستشفى في العاصمة الأذربيجانية باكو، لكن ثلاثة منهم توفوا في الطريق إلى هناك.

وأكدت الوكالة أن السلطات الإيرانية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث .

وأشارت وزارة الصحة الأذربيجانية إلى أن قبطان السفينة قرر البقاء على متنها وتلقى مساعدات طبية في المكان، مضيفة أن طاقم السفينة تسمم على الأرجح بمادة كيميائية تستخدم كمادة حافظة للقمح أثناء نقله.