مقتل شخصين وإصابة اثنين في إطلاق نار جنوب غرب ألمانيا

جهينة نيوز

قتل شخصان وأصيب رجلا شرطة بجروح بليغة خلال عملية للشرطة الألمانية بمنطقة بالاتيتنيت جنوب غرب ألمانيا اليوم .

ونقلت (أ ب) عن الشرطة والادعاء العام قولهما في بيان مشترك: “إنه تم نشر رجال الشرطة صباح اليوم من أجل التعامل مع حالة خطرة في بلدة كيرتشيم ان دير فينستراس حيث تبع ذلك إطلاق للنار أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين من رجال الشرطة بجروح خطيرة”.

وأضاف البيان: إنه “ليس هناك أي خطر بعد الآن” دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية عن هوية القتلى أو السبب الذي استدعى نشر رجال الشرطة في المكان.

وكان شخصان قتلا وأصيب آخرون بعد أن أطلق مسلح النار قرب زاربروكن غرب البلاد في أيار الماضي.