ست ميداليات ذهبية لسورية في البطولة الأفروعربية للقوة البدنية

جهينة نيوز

حقق منتخب سورية للقوة البدنية ست ميداليات ذهبية في البطولة الأفروعربية للقوة البدنية المقامة حالياً في مدينة مكناس المغربية.

وأحرزت لاعبة نادي بردى والمنتخب الوطني لارا الترك ثلاث ميداليات ذهبية في فئة السيدات لوزن 57 كغ بينما جاءت الميداليات الثلاث الأخرى عبر اللاعب والمدرب زياد محمد لفئة الرجال لوزن 105 كغ.

يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي للقوة البدنية ينظم هذه البطولة لأول مرة في المغرب بمشاركة جل الاتحادات الإفريقية المنضوية تحت لواء الاتحاد الإفريقي إضافة إلى الاتحادات العربية ممثلة بسورية والأردن والعراق ولبنان والإمارات والكويت ومصر والجزائر وليبيا والصومال والمغرب إضافة إلى إيران كضيف شرف.