المتحف الوطني في دمشق يفتح أبوابه للزوار في 28 الشهر الجاري

جهينة نيوز:

أعلن المدير العام للآثار والمتاحف السورية، محمود حمود، اليوم الجمعة، أن المتحف الوطني في دمشق سيعاد افتتاحه في الثامن والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر بعد إغلاق دام سبع سنوات.

و قال حمود في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في الثامن والعشرين من الشهر الجاري سيعاد افتتاحه بعد إغلاق دام حوالي سبع سنوات وسيكون بوسع الزوار ارتياده

و أوضح حمود أنه "سيتم افتتاح جزء منه ريثما يتم ترميم الجزء الأخر وسيترافق ذلك مع ندوة دولية يشارك بها العديد من الباحثين وعلماء الآثار الذين كانوا يعملون في سوريا قبل الأزمة وبعض الأنشطة الفنية والثقافية التي تترافق مع هذه الفعالية".

ويعتبر المتحف الوطني بدمشق إحدى الوجهات الأكثر زيارة في سورية عموماً ومدينة دمشق خصوصاً، وذلك لغنى المعروضات التي تغطى آلافاً من السنين تمثل بعضاً من تاريخ سورية.