سي إن إن: عقيد سابق بالاستخبارات السعودية لعب "دورا محوريا" بمقتل خاشقجي

جهينة نيوز:

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الجمعة، أن ماهر عبد العزيز مطرب، العقيد السابق في الاستخبارات السعودية، والدبلوماسي السابق في سفارة الرياض لدى بريطانيا "لعب دورا محوريا في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

واستندت الشبكة في معلوماتها على مصدر تقول إنه مقرب من التحقيق التركي في تلك القضية.

ونقلت "سي إن إن" عن المصدر (لم تسمه) قوله: "مطرب كان يعلم تماما حبكة العملية".

وفي السياق، قال مصدر سعودي للشبكة الأمريكية (لم تسمه) إنّ مطرب "يرتبط بشكل وثيق بولي العهد محمد بن سلمان".

وتابع:" لقد انتدب (مطرب) إلى لواء حماية النخبة داخل الحرس الملكي ليخدم في قوة الأمن الشخصي لولي العهد".

وأمس، قالت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية إنّ مقاطع مصورة أظهرت تواجد "مطرب" داخل قنصلية بلاده في اسطنبول يوم اختفاء خاشقجي، وإنه وصل إلى القنصلية قبل نحو 3 ساعات من وصول خاشقجي.

وحسب صحيفة "واشنطن بوست" هناك 12 شخصا من الـ15 مشتبه فيهم بقضية جمال خاشقجي على صلة بالأمن السعودي.

وكانت حصلت الصحيفة على نسخ من جوازات 7 من المشتبه بهم، بينهم رئيس المجلس العلمي للطب الشرعي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية صلاح محمد طبيقي.

وفي هذا الشأن، أشارت "سي إن إن"، اليوم، أنّ "طبيقي" قد أعلن في 2014 وعبر حديث لصحيفة "الشرق الأوسط " السعودية (مقرها لندن) أنه وراء فكرة إنشاء عيادات متنقلة، تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم حينئذ، تحتوي على تقنية حديثة يمكنها تشريح الجثث افتراضيا وإخراج النتائج في مدة زمنية لا تتجاوز 7 دقائق.

ويتم التشريح الافتراضي عبر إجراء مسح إشعاعي طبقي ورنين مغناطيسي بدون صبغات لإعطاء صور دقيقة ثلاثية الأبعاد لجميع أعضاء الجسم وتجاويفه دون اللجوء لمشرط الجراحين.

المصدر: الاناضول