كوشنر يحث ترامب على الوقوف بجانب بن سلمان

الجمعة, 19 تشرين الأول 2018 الساعة 13:54 | سياسة, عالمي

كوشنر يحث ترامب على الوقوف بجانب بن سلمان

جهينة نيوز:

طلب جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره لشؤون الشرق الأوسط من دونالد ترامب، دعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الجمعة، عن مصدر مقرب من البيت الأبيض، أن كوشنر "يحث الرئيس (ترامب) على الوقوف بجانب الأمير (محمد بن سلمان)".

وأضاف أن كوشنر "يتحدث عن قدرة ولي العهد السعودي على النجاة من الغضب الدائر كما تجاوز النقد في السابق".

والأربعاء، أعلن البيت الأبيض أن كوشنر اتصل بولي العهد السعودي بشأن قضية خاشقجي، دون الكشف عن محتوى المحادثات.

وجاء اتصال "كوشنر" بالتزامن مع اتصالات أخرى أجراها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون مع بن سلمان.


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