قمة تركية روسية ألمانية فرنسية في اسطنبول لبحث ملف إدلب

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إن قمة رباعية تضم زعماء تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا ستنعقد في اسطنبول يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول لبحث الوضع في سوريا.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن المتحدث إبراهيم كالين قوله إن القمة ستبحث أحدث المستجدات بمحافظة إدلب التي يسيطر عليها تنظيمات إرهابية والعملية السياسية الرامية لتسوية الصراع كما ستهدف إلى تنسيق الجهود المشتركة .

من جهته ذكر الكرملين في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مسألة تقدم العملية السياسية في سوريا و شروط عودة اللاجئين السوريين في القمة الرباعية في اسطنبول خلال قمة رباعية في27 أكتوبر الجاري

من جانبها قالت الرئاسة الفرنسية إن قادة فرنسا وألمانيا وتركيا وروسيا سيجتمعون يوم 27 أكتوبر تشرين الأول في اسطنبول لمناقشة الحرب في سوريا وإيجاد سبل لتجنب كارثة إنسانية في إدلب.