زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب إقليم بابوا الإندونيسية

جهينة نيوز:

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، إقليم بابوا الإندونيسية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، في بيان، إن مركز الزلزال يقع على بعد 28 كم جنوب شرق منطقة سارمي.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 85 كم تحت سطح الأرض.

ولم يصدر عن السلطات الإندونيسية أي بيان عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولم تحذر من حدوث موجات تسونامي.

وفي 28 أيلول الماضي، اجتاحت أمواج تسونامي ارتفاعها 6 أمتار، مدينتي بالو ودونغالا، بجزيرة سولاويسي، عقب هزة أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجات، وأسفرت عن مقتل ألفين و103 أشخاص، بحسب مصادر محلية.