اعتقال أحد «أبطال» الصورة المسيئة مع ماكرون

جهينة نيوز:

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن السلطات ألقت القبض على أحد شابين ظهرا في صورة مثيرة للجدل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب حيازته للمخدرات.

وقالت صحيفة لوباريزيان إن راؤول فليمينغ (22 عاما) اعتقل بتهمة حيازة المخدرات ومقاومة الاعتقال، وقد حكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر، من بينها 4 أشهر مع وقف التنفيذ.

وظهر فليمينغ مع ابن عمه في صورة مع ماكرون خلال زيارته لجزيرة سانت مارتن في البحر الكاريبي، أواخر سبتمبر.

وتعرض الرئيس الفرنسي لموجة انتقادات في فرنسا، بسبب قيام الشاب آخر، وكان نصف عاريا، بإظهار أصبعه الأوسط أمام الكاميرا، في إيماءة مشينة.

ويبدو أن ماكرون لم ينتبه لهذا التصرف، على اعتبار أنه كان مركزا على الكاميرا.

وردّ ماكرون على منتقدي الصورة قائلا "بعد هذه الصورة، قام الشابان بحمل طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة لتقبيلي"، مضيفا "احترمتهما وقدّرتهما.. هذه هي الجمهورية".

وتابع "الشاب الأول خرج قبل أيام من السجن ونجح يوم السبت في إيجاد وظيفة، أما الثاني، الذي قام بذلك التصرف، فيتابع دراسته حاليا".

لكن من سوء الحظ، فقد وقع الشاب الأول في جريمة حيازة المخدرات، حيث وجدت الشرطة 25 كيسا من مخدر القمب بحوذته بالإضافة إلى أقراص مخدرة.