هيغواين يكشف سبب مغادرته نادي يوفنتوس

جهينة نيوز:

كشف النجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين أن نادي يوفنتوس الإيطالي أجبره على مغادرة الفريق عندما تعاقد فريق السيدة العجوز مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويعيش هيغواين حاليا بداية مميزة مع إي سي ميلان إذ تمكن من إحراز 6 أهداف وتمريرة حاسمة منذ بداية الموسم.

وقال هيغواين لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "لم يكن قراري، لقد وقعوا من كريستيانو، قدمت ليوفنتوس كل شيء، وفزت بعدة ألقاب، ولكن عندما جاء كريستيانو أخبرني النادي أن ليس بإمكاني الاستمرار، وأنهم يبحثون عن حل."

وأضاف :" أفضل خيار كان التوجه إلى إي سي ميلان، أحببت طريقتهم في إقناعي."

وانتقل رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس بصفقة قياسية للنادي الإيطالي بلغت 105 مليون يورو.