جميل السيد: إلى ماذا سيؤدي قتل خاشقجي في القنصلية السعودية؟

جهينة نيوز:

غرد النائب اللبناني جميل السيد على حسابه على "تويتر" قائلا: «إسقاط تركيا طائرة حربية روسية، أدخل بوتين عميقاً في الحرب دعماً للدولة السورية ومَنَعَ تركيا من التمادي!»

وأضاف: "إسقاط إسرائيل لطائرة روسية أدى لتزويد سوريا بصواريخ S 300 الروسية ومنع إسرائيل من التحليق!" وسأل: "إلى ماذا سيؤدي قتل خاشقجي في القنصلية السعودية؟!من قال أن الصُدفة لا تصنع التاريخ؟!"

واختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي يعمل في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، ويعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2017، اختفى في تركيا يوم 2 تشرين الأول أكتوبر بعد أن دخل قنصلية بلاده في إسطنبول.