عمرو موسى: سورية دولة عربية ولا يمكننا اعتبارها دولة أجنبية!

جهينة نيوز:

يرى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن سوريا كانت ولا تزال جزء من العالم العربي بالرغم من تجميد عضويتها في جامعة الدول العربية.

وفي حديثه حول آفاق استئناف عضوية سوريا في المنظمة قال موسى للصحفيين على هامش جلسة منتدى "فالداي" الدولي للحوار في منتجع سوتشي الروسي: "إن سوريا من البداية وحتى النهاية هي دولة عربية. ولا يمكننا اعتبار سوريا دولة أجنبية. وإن مكان سوريا في العالم العربي".

واتخذ وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية قرارا حول وقف عضوية سوريا في المنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2011 بعد بداية الأزمة فيها.

وفي نهاية أيلول/سبتمبر الماضي قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن سوريا ستقوم بحل مسألة عضويتها في الجامعة بعد أن تفتح الدول الأعضاء فيها أبوابها أمام دمشق.