تحطم مروحية أمريكية على متن حاملة الطائرات رونالد ريغان ووقوع إصابات

جهينة نيوز:

أفاد الأسطول السابع للقوات البحرية الأمريكية بتحطم مروحية من طراز "سيكورسكي MH-60 Seahawk" بعد سقوطها على سطح حاملة الطائرات "رونالد ريغان" في بحر الفلبين، وذلك بعد محاولة إقلاعها.

وجاء في بيان صدر عن الأسطول، اليوم الجمعة: "سقطت مروحية "سيكورسكي MH-60 Seahawk" التابعة للقوات البحرية الأمريكية على سطح الإقلاع لحاملة الطائرات "USS Ronald Reagan" فورا بعد إقلاعها. ووقع الحادث في الساعة 9:00 تقريبا صباح الـ19 من أكتوبر - تشرين الأول الجاري".

وأضاف أن الحادث أدى إلى وقوع إصابات، دون ذكر عدد المتضررين. وتابع أن بعضهم يحتاج إلى إجلاء طبي، مؤكدا في الوقت ذاته أن لا شيء يهدد حياتهم.