X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
هذا هو سعر هاتف هواوي «الخارق» في المنطقة العربية
هيغواين يكشف سبب مغادرته نادي يوفنتوس
الرئيس الروسي يحذر من الصورايخ الأسرع من الصوت
جنايات القاهرة تقضي بإعدام مصري لاغتصابه فتاة سورية
الشرطة التركية تفتش في غابة بحثاً عن جثة جمال خاشقجي
كشف سر لوحات دا فينشي العبقرية!
جميل السيد: إلى ماذا سيؤدي قتل خاشقجي في القنصلية السعودية؟
بوتين يصل إلى أوزبكستان
ابنة بوش تكشف خفايا مخيفة عن البيت الأبيض
بيسكوف: لا يمكن لأي كيمياء أن يجبر رئيس دولة التخلي عن مصالح دولته
الشرطة الفرنسية تلقي القبض على محتال أوكراني «متوفى»!
عمرو موسى: سورية دولة عربية ولا يمكننا اعتبارها دولة أجنبية!
تحطم مروحية أمريكية على متن حاملة الطائرات رونالد ريغان ووقوع إصابات
ترامب:جمال خاشقجي ميت بالفعل، و تداعيات هذا الحادث ستكون وخيمة
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
الجمعة, 19 تشرين الأول 2018 الساعة 10:16 |
,
شارك
|
اقرأ المزيد...
فرنسا تؤمن الصدارة بنقطة.. والدنمارك تصعد لمواجهة كرواتيا
الكشف عن مطالب كوريا الشمالية الملحة تجاه أمريكا!
المخابرات الأمريكية تكشف موعد ضرب كوريا الشمالية لأمريكا بالصواريخ الباليستية!
لافرينتييف: مؤتمر سوتشي في 29 و30 الجاري وعملية عفرين لن تؤثر على عقده!
الدفاع الامريكية: داعش يختبئ في وادي نهر الفرات بسوريا!
العثور على السلحفاة أبوه البالغة من العمر 35 عاما
طالبان تفرج عن 235 رهينة في أفغانستان
الجيش السوري يسيطر على مدينة السخنة أكبر معاقل داعش في ريف حمص
استطلاع يظهر تراجع شعبية ترامب!!
أضف تعليق
أخبار اخرى
هذا هو سعر هاتف هواوي «الخارق» في المنطقة العربية
هيغواين يكشف سبب مغادرته نادي يوفنتوس
الرئيس الروسي يحذر من الصورايخ الأسرع من الصوت
جنايات القاهرة تقضي بإعدام مصري لاغتصابه فتاة سورية
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج يوم الجمعة 2018/10/19 مع خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران
ظهور نجوى كرم بعد عملية تجميل في الوجه
أبراج يوم الخميس 2018/10/18 مع خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران
الجعفري يرد على طلب السفير السعودي في اعداد دستور جديد لسورية !!
الأكثر مناقشة
فاديا جبريل: تعالوا نصنع سينما ! بقلم : وسام كنعان
الرئيس الاسد يؤكد للجعفري اهمية النهوض بالعلاقات التاريخية السورية العراقية وتعزيزها
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تقطع العلاقات مع بطريركية القسطنطينية
الإتصالات تدرس حجب مكالمات الصوت و الصورة في وتساب و فيسبوك
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2018
بوابة جهينة الاخبارية
.