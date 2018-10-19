ترامب:جمال خاشقجي ميت بالفعل، و تداعيات هذا الحادث ستكون وخيمة

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الاتهامات بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤول عن قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي تثير تساؤلات عميقة بشأن تحالف الولايات المتحدة مع السعودية.

وأعرب ترامب في لقاء مع نيويورك تايمز عن ثقته في التقارير الاستخباراتية التي تشير إلى دور سعودي عالي المستوى في اغتيال خاشقجي.

واعتبر ترامب في تصريح آخر أدلى به مساء اليوم الخميس، في قاعدة أندريوس الجوية بولاية ماريلاند، أن جمال خاشقجي ميت بالفعل، مشددا على أن تداعيات هذا الحادث ستكون وخيمة.

وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان خاشقجي ميتا: “يبدو لي أنه بالفعل هكذا وإنه لأمر محزن جدا”.

وأضاف ترامب بأن “التداعيات ستكون وخيمة جدا” بالنسبة للسعوديين إذا تبين أنهم من قتل خاشقجي، إلا أنه شدد على انتظار نتائج التحقيق في الحادث قبل “الإدلاء بتصريح قوي جدا”.