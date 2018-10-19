أبراج يوم الجمعة 2018/10/19 مع خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم10/19: حساس،متردد، ضعيف الإرادة، غامض، قلبك طيب، ناجح بعلاقاتك العامة وقيادي، الأشهر القادمة تحقق نجاح وتوازن على صعيد مهني، وقت جيد للشراء والتخزين وكل ماله علاقة بالمال، تحقق أحلامك و تطور تفكيرك صحتك جيدة.

برج الحمل: تنتهي من اوضاع صعبة قدرتك عالية على المنافسة، الأصدقاء إلى جانبك لا تضعف تجاه أي مشكلة حضورك مميز وقوي فرصة عاطفية مساء.

برج الثور: انتبه من انفعال يسبب الضرر لعلاقاتك لا تتسرع برفض المسؤوليات ولا تتحدى أحد تشعر بحساسية من بعض المحيطين ثبت مكانتك وكن حكيم، استغل الفرص المتاحة، وللبعض ايجاد فرصة عمل .

برج الجوزاء : تتمتع بالحماس إجاباتك غنية بالنجاح قادر على تعزيز أجوائك الخاصة تنتهي من مشكلة وتفرح لمصالحة طاقتك إيجابية تنتقل بالعدوى للآخريين تنشط بسفر أو اتصال بعيد، وللبعض خبر مهم على صعيد بيع وشراء.

برج السرطان: تعزز وضعك بمصالحة أو تسوية خليك واعي ودبلوماسي لمواجهة أي ظرف لا تتخطى الحدود، وظف مواهبك واحتفظ بأفكارك لنفسك .

برج الأسد:تركز على شراكة خليك مسالم و حافظ على هدوئك قد يطرأ أمر يثير غضبك أو تصطدم مع الآخرين باتهام ظالم وانتبه على صحتك.

برج العذراء: تواجه تحدي كبير على صعيد عملك تخرج عن الروتين المعتاد، نظم وقتك ولا تبحث عن الأعذار، واطلب مساعدة، انتبه على غذائك وصحتك وقلل كلامك.

برج الميزان: يوم للنجاح والازدهار والوصول إلى ما تسعى تخصص وقت لشؤونك الخاصة تمارس هواياتك تفرح لانفراج همومك ويطمئن بالك، وللبعض اعادة ترتيب أجواء على صعيد البيت والأولاد .

برج العقرب: تعالج مواضيع حساسة لا تهدر طاقاتك بالندم استخدمها لأمر يفيدك مقابلة أو موعد امتحان تكيف مع الظروف وسيطر على انفعالاتك وحافظ على سلامة مصالحك، استغل تعاون أفراد العائلة معك.

برج القوس: تلعب دورإيجابي في محيطك وتحصل على شعبية جيدة تسمع أخبار ترضيك على صعيد سفر قصير، تنقلات اتصالات لا تبقى ساكن تحرك حتى يصلك الدعم وتكون ناجح وقادر على التواصل، تستقبل ضيوف مساء.

برج الجدي: فرصة للنجاح والتواصل مع الآخرين تقدم مجهود وتجتاز صعوبات على صعيد إداري ومالي تحقق هدفك خذ احتياطاتك وانتبه على أشيائك ولا تبالغ بمصروفك، للبعض سفر قصير مساء.

برج الدلو:القمر ببرجك يساعدك على تخفيض ضغوطات معاكسة عليك، المعادلات لصالحك تربح تسوية و تتخلص من مشكلة واجهتك، تستعيد تألقك، تتعرف على أشخاص جدد تستطيع معالجة كل ما يؤلمك، للبعض تشارك بموضوع مالي مهم مساء.

برج الحوت: أنهي مسؤولياتك المهمة رتب أمورك وابتعد عن كل ما يتعبك حتى تتخطى أي مشكلة أو تأجيل، لا تصب غضبك على أحد أنت بغنى عن المتاعب حافظ على صحتك وأعصابك،

وصول القمر لبرجك مساء يساعدك.