العراق - القبض على قيادي رفيع لداعش بعد عودته من تركيا

جهينة نيوز:

أعلن الحشد الشعبي في العراق، الخميس، عن اعتقال ما يسمى "مسؤول اغتيالات ولاية الجزيرة بتنظيم داعش" الارهابي في مدينة الفلوجة الواقعة شمال غرب العاصمة العراقية بغداد.

وقالت الحشد في بيان أصدرته فرقة الإمام علي، إنه "في عملية نوعية نفذها ابطال فرقة الامام علي القتالية اللواء الثاني في الحشد الشعبي، اليوم، وفق معلومات استخباراتية دقيقة من قبل ابطال امن واستخبارات الفوج الاول في محور الفلوجة تم خلالها القاء القبض على الارهابي المدعو ابو حسن العاني مسؤول اغتيالات ولاية الجزيرة".

وأضافت الفرقة، أن "العملية تمت تنفيذها بمتابعة من مصادرنا بعد دخول العاني الى العراق قادماً من تركيا"، مشيرة الى أن "العملية تم تنفيذها من قبل معاون امر محور الفلوجة بمشاركة لواء 50 من الجيش العراقي"

يشار إلى أن القوات الأمنية المشتركة حررت جميع مناطق العراق بينها الفلوجة من تنظيم "داعش" الارهابي.