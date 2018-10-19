الجعفري: من يصمت على الاحتلال الإسرائيلي هو شريك في العدوان على شعوبنا

جهينة نيوز:

قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط: الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقتنا وعلى مجلس الأمن التحرك لإنهاء هذا الاحتلال.

و أضاف الجعفري: سورية تجدد موقفها الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس مع ضمان حق العودة للاجئين.

و قال الجعفري: ما زالت "إسرائيل" تحتل الجولان السوري الذي يعاني أبناؤه من احتلالها وممارساتها القمعية والعدوانية التي وصلت إلى حد حماية التنظيمات الإرهابية في سورية من خلال تقديم الدعم والإسناد العسكري المباشر لها وشن الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية.. الاعتداءات الإسرائيلية على سورية دليل دامغ على انتقال "إسرائيل" إلى مرحلة جديدة من ممارسة الإرهاب ناهيك عن تهريبها مئات من عناصر ما يسمى منظمة "الخوذ البيضاء" الإرهابية إلى الدول التي رعتهم لاستهداف سورية.

و شدد الجعفري أنه: بعد مرور 37 عاما على صدور قرار مجلس الأمن رقم 497 ببطلان فرض "إسرائيل" قوانينها على الجولان السوري المحتل, ماذا ينتظر المجلس لتنفيذ قراره وإرغام "إسرائيل" على انهاء احتلالها للجولان السوري, و أكد أن سورية ترفض بشكل قاطع قرار "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال بإجراء انتخابات لما يسمى المجالس المحلية في الجولان السوري المحتل أواخر الشهر الجاري.

و أضاف الجعفري: قرار الجمعية العامة رقم 3314 اعتبر الاحتلال على رأس قائمة الأعمال العدوانية وبالتالي فإن من يصمت على الاحتلال الإسرائيلي هو شريك في العدوان على شعوبنا.. مصممون على تحرير أرضنا بكل الوسائل التي تضمنها لنا أحكام الميثاق وقرارات مجلس الأمن مهما طال الزمن أم قصر فالحق إلى جانبنا والقانون إلى جانبنا.