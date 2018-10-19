حلب: إعتداءات صاروخية من المنطقة منزوعه السلاح و سقوط شهيد

الخميس, 18 تشرين الأول 2018 الساعة 23:52 | شؤون محلية, أخبار محلية

حلب: إعتداءات صاروخية من المنطقة منزوعه السلاح و سقوط شهيد

جهينة نيوز:

جددت المجموعات الإرهابية اعتداءاتها على أحياء حلب السكنية بالقذائف إنطلاقاً من المنطقة منزوعه السلاح حيث استهدف الإرهابيون بقذيفة صاروخية حي حلب الجديدة.

و قامت المجموعات الإرهابية المنتشرة في الريف الغربي بإطلاق قذيفة صاروخية سقطت قرب جمعية الشرطة في حي حلب الجديدة دون وقوع إصابات بين المدنيين أو أضرار مادية.

و كذلك استشهد مواطن مدني و أضرار مادية نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية المنتشرة في الريف الجنوبي الغربي بالقذائف على حي الموكامبو ومساكن السبيل في مدينة حلب

وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية تتبع في أغلبيتها لتنظيم جبهة النصرة تعتدي على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة.


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