عبد اللهيان: سنسوي تل أبيب وحيفا بالتراب واستخباراتنا تعرف كل شيء عن إسرائيل!

جهينة نيوز:

كشف المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان، اليوم الخميس، ان السعودية دعمت السياسات الأمريكية الخاطئة تجاه إيران و دعمت الارهاب في سورية و العراق و استهدفت السفارة الإيرانية في بيروت بعملية إرهابية.

و كشف أن المشكلة ليست في سعودية آل سعود بل في سعودية أل سلمان و دعا ابن سلمان الى العودة الى الطريق الصحيح و منع القتل و زعزعة الاستقرار في المنطقة و عن قضية خاشقجي قال عبد اللهيان نتأسف لقيام ترامب بإرسال بومبيو لإبتزاز السعودية في قضية خاشقجي .

و عن اليمن أوضح عبد اللهيان خلال حوار خاص مع "قناة روسيا اليوم" أن إيران لها علاقات متوازنة مع اليمنيين و نفى أن تكون اليمن قصفت السعودية بصواريخ إيرانية و قال اليمنيين لديهم أسلحة كثيرة وصواريخ باليستية منذ عهد الرئيس الأسبق على عبد الله صالح وبل لديهم فائض يمكّنهم من تصدير الصواريخ و دعا السعودية الى وقف الحرب على اليمن و دعوة اليمنيين للحوار.

و بخصوص التهديدات الصهيونية لإيران أشار المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية إلى أن الكيان الصهيوني لن يجرؤ على مهاجمة إيران, و أكد أن جهاز المخابرات الإيرانية جمع معلومات كاملة عن كيان الإحتلال الصهيوني و أكد أنه في حال إرتكب كيان العدو الصهيوني أصغر خطأ تجاه إيران سنسوي تل أبيب وحيفا بالتراب مؤكداً أن نتنياهو المستفيد من الدبلوماسية الصبيانية وصل الى نهاية الطريق و قريبا سيدرك أن دولته كذلك وصلت الى النهاية و لن تكون القدس عاصمة لهم أبداً.

و وصف مستشار رئيس البرلمان الايراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان العقوبات الامريكية القادمة على بلاده، بانها ليست جديدة., مؤكداً حق إيران بإستعمال أوراق قوتها للدفاع عن مصالحها بما فيها إغلاق مضيق هرمز.