مندوب إيران في مجلس الأمن: مستقبل سورية حق حصري لشعبها

جهينة نيوز:

أكد مساعد مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة اسحاق آل حبيب أن بلاده تقف إلى جانب سورية في إعادة الإعمار وإرساء الاستقرار كما وقفت إلى جانبها في محاربة الإرهاب.

وشدد آل حبيب في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي على أن “اتخاذ القرار بشأن مستقبل سورية هو حق حصري للشعب السوري” وقال: “إن باقي الدول يجب أن تسهل الحوار الوطني السوري السوري لايجاد حل للأزمة في هذا البلد”.

وأشار آل حبيب إلى الجهود المبذولة في إطار عملية استانا لإنهاء الوجود الإرهابي في إدلب داعيا إلى ضرورة خروج كامل الجماعات الإرهابية من هذه المنطقة