الاحتلال الامريكي ينشر فيديو يكشف جرائمه في دير الزور

جهينة نيوز:

نشر الاحتلال الامريكي فيديو زعم أنه إستهدف شاحنة محملة بالمتفجرات و مهاجم إنتحاري من داعش كان ينوي مهاجمة ميليشيا قسد قرب نهر الفرات في دير الزور, و لكن يظهر في الفيديو إستهداف سيارة في طريق عام حيث يظهر مرور دراجات نارية قرب الشاحنة و يظهر أيضاً أن الضربة الجوية لم ينجم عنها إنفجار السيارة المفترض أن تكون مفخخة مما يؤكد أن السيارة لم تكن مفخخة, حيث ظهر في الفيديو إنفجار القذيفة الامريكية فقط و السيارة لم تتدمر بالكامل بل استمر ما تبقى من السيارة بالحركة مما يؤكد أنها لم تنفجر من الداخل.

و يذكر أن الاحتلال الامريكي قام بتدمير مدينة الرقة و تهجير و قتل أهلها بحجة محاربة داعش ثم قام لاحقا بنقل مقاتلي داعش من الرقة الى دير الزور بالباصات و بحماية الطائرات الامريكية, و كانت سورية أكدت أكثر من مرة أن الاحتلال الامريكي يحارب كل شيء في سورية الا داعش.