واشنطن تمنح السعودية و تركيا فرصة محدودة لعدة أيام

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة قررت منح السعودية وتركيا "عدة أيام إضافية" لكشف ملابسات اختفاء الصحفي، جمال خاشقجي.

وأكد بومبيو، في موجز صحفي عقده اليوم الخميس، أنه أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنتائج زيارتيه إلى السعودية وتركيا، مضيفا: "التقينا في الرياض كلا من الملك وولي العهد ووزير الخارجية.. وأكدنا لهم بوضوح أننا نتعامل مع قضية اختفاء خاشقجي بجدية كبيرة، وهم بدورهم أيضا شددوا على تفهمهم لجدية الوضع".

وتابع بومبيو: "كما تعهدوا لي بأنهم سيجرون تحقيقا شاملا ونزيها لكشف كل الحقائق المتعلقة باختفاء خاشقجي وسيفعلون ذلك في الوقت المناسب".

وأردف وزير الخارجية الأمريكي: "قلت للرئيس ترامب صباحا إن علينا أن نعطيهم عدة أيام إضافية لتنفيذ ذلك من أجل أن نفهم بشكل كامل ملابسات ما حصل لكي يكون بإمكاننا أن نقرر، انطلاقا من ذلك، كيف سنرد على اختفاء خاشقجي".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "أعتقد أيضا أن من المهم جدا بالنسبة إلينا جميعا أن نتذكر أن لدينا علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية تعود إلى العام 1932".

وتابع بومبيو موضحا: "إن المملكة لا تزال شريكا مهما لنا في مجال مكافحة الإرهاب، وعاهلها هو خادم الحرمين الشريفين، والسعوديون حلفاء استراتيجيون مهمون للولايات المتحدة وعلينا الاهتمام بذلك أيضا".

كما أشار بومبيو إلى لقائه مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مضيفا: "تحدثنا حول الحادث، وقال لي إنهم يجرون تحقيقا من قبلهم، والتقينا بأفراد من الفريق الذي يجري التحقيق، وتعهد لي (أردوغان) بأنهم سيشاركون نتائج تحقيقهم مع السعوديين أيضا".

ولفت بومبيو إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وعد شخصيا ترامب خلال محادثاتهما الأخيرة بأن السعودية ستجري تحقيقا نزيها في القضية.

واختتم بومبيو بالقول: "هناك قصص كثيرة حول ما حصل، لكننا نعتزم أن نتيح للعملية (التحقيق) أن تتقدم، ولم يتم حتى الآن الكشف عن الكثير من الحقائق، وعندما سيجري ذلك سنقرر بالنسبة إلينا بأنفسنا ماذا حصل اعتمادا على الحقائق المتوفرة، وعندها ستحدد الولايات المتحدة ما هو الرد المناسب".