شهداء وجرحى جراء مجزرة جديدة لطيران “التحالف الدولي” بريف دير الزور

جهينة نيوز:

ارتكب طيران “التحالف الدولي” مجزرة جديدة بحق السوريين راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى المدنيين في بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات “التحالف الدولي” المزعوم بحجة محاربة تنظيم داعش الإرهابي اعتدت على بلدة السوسة نحو 140 كم شرق دير الزور عبر أكثر من غارة ما تسبب باستشهاد وجرح عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات.

وكان طيران “التحالف الدولي” ارتكب مجزرة بحق السوريين في الثالث عشر من الشهر الجاري حيث قصف عدة مناطق في مدينة هجين شرق مدينة دير الزور بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا موقعا ضحايا بين المدنيين.

وتزعم واشنطن التي شكلت “التحالف الدولي” خارج الشرعية الدولية ومن دون موافقة مجلس الأمن منذ آب 2014 بأنها تحارب الإرهاب الدولي في سورية في حين تؤكد الوقائع أنها تعتدي على البنية التحتية لتدميرها وترتكب المجازر بحق المدنيين