السيد نصر الله: معركة الوعي اساس لمواجهة استهداف لبنان

الخميس, 18 تشرين الأول 2018 الساعة 22:12 | سياسة, عربي

السيد نصر الله: معركة الوعي اساس لمواجهة استهداف لبنان

جهينة نيوز:

أكد سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة له بمناسبة الذكرى الثلاثينَ لتاسيسِ اذاعة النور أنَ معركةَ الوعي هي الاساسُ لمواجهةِ المشاريعِ التي تستهدفُ لبنانَ والمقاومةَ معتبراً أن تجاوُزنَا للتهديدِ العسكري والامني بدرجةٍ كبيرةٍ لا يُلغي وجوبَ البقاءِ على جهوزيةٍ لكلِّ الاحتمالات.

ولفتَ السيد نصر الله الى أنَ أبرزَ التحدياتِ التي نواجهها اليومَ هي محاولةُ اسقاطِ المقاومةِ في بيئتها من خلالِ زرعِ الفتنِ الحزبيةِ والمناطقيةِ والعشائريةِ والعائلية ، وهناك أدواتٌ حاضرةٌ لتنفيذِ هذه الأجندات.

السيد نصر الله تناولَ المسؤولياتِ الكبيرةَ التي يفترضُ أن تقومَ بها وسائلُ الاعلام ، مؤكداً على أهميةِ المصداقيةِ والامانةِ في نقلِ الاخبارِ والأحداثِ وبأنَ هذا ما يميّزُ حزبَ الله ومقاومتَه ووسائلَ اعلامِه. ونبهَ الى خطورةِ ما يُثارُ على مواقعِ التواصلِ الاجتماعي التي تدخلُ كلَّ بيتٍ داعياً الى ضرورةِ أن نكونَ حاضرينَ في معركةِ الاعلام الجديد.

السيد نصرالله أشادَ بإذاعةِ النور على ما قدّمتهُ طيلةَ السنواتِ الطويلةِ الماضيةِ في مسيرتها الاعلامية وقال : إنّ تأثيرَ الاذاعةِ كان قوياً وما زالَ قوياً والعاملينَ فيها هم شركاءُ في كلِ الانجازاتِ والانتصارات التي تحقّقت.

المنار


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