بسبب صواريخ "الفجر"...تغيير مسار الرحلات في مطار بن غوريون

جهينة نيوز:

قررت سلطات كيان الإحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، تغيير مسار الرحلات الجوية في مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب، إثر التوتر الأمني جنوب البلاد.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم، الخميس، أنه تقرر تغيير الطرق البرية والأمنية إلى مطار بن غوريون، في أعقاب الوضع الأمني المتدهور بالقرب من قطاع غزة.

وقالت هيئة المطارات الإسرائيلية إن التغيير لن يؤثر على جدول الرحلات بالمطار الدولي بتل أبيب.

يشار إلى أنه أطلق صاروخين من قطاع غزة، فجر أمس، الأربعاء، على مدينة بئر السبع، دون وقوع إصابات، في حين ردت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلية بضرب أكثر من عشرين هدفا في القطاع, و كانت فصائل المقاومة أكدت عدم مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.