إحصائيات مرعبة بعد 1300 يوم من العدوان على اليمن

جهينة نيوز:

خلف العدوان السعودي على اليمن احصائيات مرعبة بعدَ ألفٍ وثلاثمئةِ يومٍ من العدوان المتواصل، ووجهت الامم المتحدة نداء عاجل للمطالبة بوقفِ العدوان ورفعِ الحصار، مشددةً على أنّ اليمن يواجهُ اكبرَ مجاعةٍ خلالَ القرنِ المنصرم.

وقالتْ منسقةُ الشوون الانسانية في اليمن ليز غراندي إنّ على المجتمعِ الدولي أنْ يشعرَ بالخجل تُجاهَ الاوضاعِ الانسانية في هذه البلدن وحذرتْ من أنّ اليمن قد يشهدُ قريباً مجاعةً على نطاقٍ واسع إذا استمرتْ الحربُ الدائرة هناك دونَ وصولِ المساعدات إلى المحتاجين. واكدتْ غراندي أنّ ثلاثةَ عَشَرَ مليونَ شخصٍ تهددُهُم المجاعة.

وأكد رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن اليمن عبدالله شعبان خلال مقابلة مع قناة العالم، ان الطيران السعودي الاماراتي الاسرائيلي الاميركي والذي يسمى بالطيران الرباعي قام بجرائم يندى لها الجبين وأن لجنة كسر الحصار رصدت بأن هناك تماديا كبيرا جدا من قبل العدوان بقصف الاطفال والنساء في اليمن.

وقال: "لدينا 327 مستشفى ومرفق صحي تم قصفه ولدينا 888 مدرسة ومعهد ضربت لا أعلم ماذنبها ولدينا 125 منشأة جامعية ضربت ولانعلم ماذنبها أيضا لدينا 279 منشأة سياحية ضربت ولدينا 112 منشأة رياضية قصفت أيضا ولدينا 38 منشأة اعلامية ولا أعلم ماذنب المنشأت الاعلامية والصحافة لكي تقصف ولماذا تستهدف وليس لها حتى اي علاقة بمسألة الحرب وهذه فقط أربع محاور نحن الى الان نعاني معاناة كبيرة في إيصال مظلومية اليمن الى الضمير العالمي".

وأضاف شعبان أن الدور الاممي في اليمن مازال يستمر في خزلان اليمنيين وأن هناك شبه تواطؤ لدى القائمين في الامم المتحدة على الشأن اليمني.

من جانبه اكد الاعلامي اليمني أن اليمن يواجه اكبر مجاعة خلال القرن المنصرم. وان هناك احصائيات مرعبة خلّفَها العدوانُ السعودي على اليمن بعدَ ألفٍ وثلاثمئةِ يومٍ من العدوان المتواصل.

العالم