الكرملين: لم تكن كل أعمال دي ميستورا ذات فاعلية

جهينة نيوز

أكد الكرملين ضرورة مواصلة الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية مشيرا إلى أن تحركات مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا الذي أعلن نيته الاستقالة “لم تكن كلها ذات فاعلية”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف قوله للصحفيين اليوم تعليقا على إعلان دي ميستورا نيته الاستقالة: “كما تعلمون كنا على تواصل دائم مع دي ميستورا.. لكن ربما لا يمكن وصف كل ما كان يفعله بأنه ذا فاعلية.. وعلى أي حال نأمل في أن تستمر عملية التسوية السياسية في سورية لأنه لا يوجد بديل عنها”.

وكان دي ميستورا أعلن أمس نيته الاستقالة نهاية شهر تشرين الثاني المقبل.