وفد أردني يصل سورية عبر معبر نصيب: جئنا لنحتفل مع سورية بخلاصها من الإرهاب

جهينة نيوز

وجه وفد نقابة المحامين الأردنيين الذي وصل إلى سورية عبر معبر نصيب-جابر الحدودي اليوم التحية للشعب السوري الصامد في وجه الإرهاب مؤكدا وحدة الشعبين السوري والأردني.

نقيب المحامين الأردنيين مازن رشيدات قال في تصريح صحفي لدى وصوله المعبر: “نحن أبناء سورية الطبيعية.. نحن شعب واحد” لافتا إلى أن المحامين العرب شعارهم الحق والعروبة وجئنا اليوم الى سورية لنؤكد رابطة العروبة التي تجمع سورية والاردن فهما وحدة متكاملة دائما وأبدا ونحن هنا لنحتفل مع سورية بالخلاص من الإرهاب واعادة فتح هذا المعبر الحيوي والمهم.

نزار سكيف نقيب المحامين السوريين الذي كان في استقبال الوفد الضيف مع عدد من أعضاء النقابة قال في تصريح لمراسلة سانا: “إن التواصل لم ينقطع يوما بين المحامين السوريين والاردنيين ونحن متكاملون بالموقف والانتماء والسياسة وهذه الزيارة احتفالية لان الموقف واحد بين الشعبين والنقابتين”.

وأشار سكيف إلى أن سورية ستبقى دائما حاضنة للفكر القومي العربي وهي التي قاتلت عن العرب أجمعين ولو سقطت سورية لسقط الجميع