خدعة بصرية.. "الصورة المتحركة" تحيّر الملايين

جهينة نيوز

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، حققت انتشارا وتفاعلا واسعا، إذ تبدو وكأنها تتحرك رغم ثباتها، في خداع بصري مذهل.

وتتألف الصورة مما يبدو أنها كرة في فجوة، مع أشكال سداسية باللونين البنفسجي والقرمزي، محاطة بأطر ذهبية.

وعلى موقع "فيسبوك"، انتشرت الصورة بتعليق يقول: "إن كنت تراها تتحرك فأنت مشوش ومضغوط وعليك الاسترخاء أو الجلوس أمام البحر على الأقل"، حسب نصيحة أطباء صحة نفسية.

لكن إن صحت النصيحة، فإن الغالبية العظمى ممن شاهدوا الصورة سيتعين عليهم الاسترخاء، لأن من رأوا الصورة ثابتة قلة قليلة.

ويفسر العلماء الخداع البصري على أنه "رؤية خادعة أو مضللة نتيجة معالجة خاطئة من الدماغ"، مما يعطي الناظر انطباعات مخالفة للحقيقة.