شاهد لائحة البلدان الأكثر فساداً في العالم ..وما ترتيب البلدان العربية فيها؟

جهينة نيوز

نشر موقع "بيزنس إنسايدر" لائحة بالدول الأكثر فساداً نقلاً عن "منتدى الاقتصاد العالمي".

واعتمد المنتدى في تقريره لمستويات الفساد الذي شمل 140 دولة على سلّم من 1 إلى 100، فإذا أحرز بلد ما 100 نقطة، هذا يعني ذلك أنّه لا يعاني فساداً أمّا إذا أحرز صفراً، فهذا يعني أنّه أكثر البلدان فساداً.

في ما يلي لائحة بأكثر البلدان فساداً:

1. اليمن (16 نقطة(

2. فنزويلا (18 نقطة(

3. أنغولا (19 نقطة(

4. تشاد (20 نقطة(

5. طاجيكستان (21 نقطة(

6. كمبوديا (21 نقطة(

7. جمهورية الكونغو الديمقراطية (21 نقطة(

8. زيمبابوي (22 نقطة(

9. بوروندي (22 نقطة(

10. هايتي (22 نقطة(

11. موزمبيق (25 نقطة(

12. كاميرون (25 نقطة)

13. نيكاراغوا (26 نقطة(

14. أوغندا (26 نقطة(

15. نيجيريا (27 نقطة(

16. غينيا (27 نقطة(

17. كينيا (28 نقطة9

) 18. لبنان (28 نقطة)

19. موريتانيا (28 نقطة)

20. بنغلادش (28 نقطة)

21. غواتيمالا (28 نقطة)

22. هوندوراس (29 نقطة)

23. جمهورية الدومينيكان (29 نقطة(

24. لاوس (29 نقطة)

25. قيرغيستان (29 نقطة)

26. المكسيك (20 نقطة)

27. باراغواي (29 نقطة)

28. روسيا (29 نقط)

29. غامبيا (30 نقطة(

30. أوكرانيا (30 نقطة(

31. إيران (29 نقطة)

32. سيرا ليون (30 نقطة)