دراسة: 80% من الحسابات المروجة للأخبار المزيفة على "تويتر" ما زالت نشطة

جهينة نيوز

كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة "نايت" أن معظم حسابات "تويتر" التي اتهمت بنشر معلومات كاذبة خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لا تزال نشطة، إذ يعتقد الباحثون أن حسابات الأخبار المزيفة لا تزال تنشر أكثر من مليون تغريدة في اليوم.

ووجدت الدراسة أن ما يصل إلى 70% من الحسابات الإخبارية المزيفة قد تكون روبوتات، وتأتي في الوقت الذي يدعي فيه "تويتر" قيامه بقمع الحسابات الوهمية، والمرتبط الكثير منها بروسيا. وتقول الدراسة أن نحو 80% من صفحات "تويتر" الإخبارية المزيفة التي قاموا بتحليلها خلال حملة 2016 ما زالت قيد التشغيل.

وكشف الباحثون أن غالبية الأخبار المزيفة في عام 2016 قد تم نشرها من قبل حسابات مؤيدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب على الرغم من أن بعضها كان ليبرالياً أو يميل إلى الديمقراطية، لكن منذ انتخابات 2016، انخفض انتشار الأخبار المزيّفة ذات الميول اليسارية أكثر بكثير من نظيرتها الجمهورية، كما يقولون.