متحول جنسيا يفوز ببطولة العالم للدراجات الهوائية للسيدات

جهينة نيوز

تمكنت الكندية راشيل ماكينون المتحول جنسيا من تحقيق الفوز في نهائي بطولة العالم لركوب الدراجات الهوائية للسيدات للأعمار (35-44).

وأشعل فوز ماكينون نقاشا حادا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر الكثيرون أن الفوز غير عادل بالنظر لقوة عضلاته مقارنة بالنساء.

وأقيمت البطولة في لوس أنجلوس، وحصلت الهولندية كارولينا فان هيريهايسن على المركز الثاني، بينما كان المركز الثالث من نصيب الأمريكية جينيفر فاغنر.

ونشر الصحفي الأمريكي كاتي هوبكنز منشورا، انتقد فيه فوز ماكينون، وقال: "البطولة مخصصة للسيدات، لذا أقدم التهاني للسيدات فقط" في إشارة لكارولينا و جينيفر، صاحبات المراكز الثاني والثالث".

من جانبها قالت ماكينون: "من غير المنصف عدم الاعتراف بالمرأة المتحوّلة جنسياً في الألعاب الرياضية النسائية، هذا انتهاك لحقوق الإنسان".

وفي وقت سابق وافق اتحاد كرة القدم في بريطانيا، على إدراج نيك كلارك (46 عاما)، ضمن قائمة حكام مباريات كرة القدم، وبذلك يصبح أول حكم مباراة "متحول جنسيا".