ليدي غاغا تعلن خطوبتها وتتدي خاتما بمئات الاف الدولارات

جهينة نيوز:

أكّدت النجمة ليدي غاغا خطوبتها بعد الإشارة إلى حبيبها كريستيلنو كارينو على أنه خطيبها خلال خطاب ألقته أمس في حفل مجلة "ELLE" هوليوود السنوي الخامس والعشرين بعد تكريمها

مسحت الممثلة والمغنية دموعها خلال إلقاء خطابها وشكرت "خطيبها وجميع أحبائها الذين يعتنون بها كل يوم". أرادت غاغا إبقاء علاقتها بوكيل المواهب بعيداً من الأنظار وعدسات المصورين منذ بدايتها في تموز 2017

ورغم أن "غاغا" ارتدت الخاتم مُسبقًا، إلّا أنها لم تؤكد خبر الخطوبة مبقيةً الأمر طي الكتمان، لكنها قررت أن الاحتفال الوقت الأمثل لإعلان هذا النبأ المهم والسعيد.

ويتألف خاتم الخطوبة من حجر الياقوت الوردي أو المسمى ""بادبارادشا" يلتف حوله حجارة من الألماس الأبيض صغيرة الحجم، ويعتقد رئيس لجنة WP Diamonds "أندرو براون" أن تكلفة الياقوتة لوحدها قد تصل بين 300 إلى 400 ألف دولار.

وعلى صعيد إطلالتها، اختارت النجمة ارتداءطقماً ذكوريًا ترابيًا فضفاض ووضعت عدسات لاصقة ملونة تناغمت مع شعرها البلاتيني، وكشفت أن اختيارها هذا هو تكريس لفكرة أن المرأة هي ليست مجرد ملكات جمال يتسعرضن مفاتنهن ويتنافسن على السجادة الحمراء.

ويذكر أنّ غاغا كانت مخطوبة سابقاً للممثل تايلور كيني، بعد علاقة دامت 4 سنوات قبل أن يعرض عليها الزواج يوم عيد الحب عام 2015. وبعد عام أعلنت غاغا أنها وكيني قررا الإبتعاد عن بعضهما لفترة وجيزة، بعد تكهنات بأنهما انفصلا.

كما استخدمت غاغا خطابها لتوجّه رسالة عن أهميّة الدور الذي تؤديه المرأة في هوليوود، مشيرةً إلى تعرّضها للاعتداء الجنسي