"وحشاني يا أختي جدًا" رسالة غنوة الأخيرة لأنغام

جهينة نيوز:

قال الشاعر الغنائي مينا مجدي إن الفنانة غنوة، طلبت منه كتابة أغنية لتوجهها إلى شقيقتها الفنانة أنغام، وهو ما طلبته غنوة منه لتكون بمثابة مبادرة صلح منها لشقيقتها أنغام.

وصرح مينا، في مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني": أنها كانت تحترم شقيقتها وتحبها كثيرًا ولذلك طلبت منه كتابة أغنية لها.

ومن خلال بوست على الفيس بوك، كشف مينا عن تفاصيل التحضير لهذه الأغنية والتي تقول كلماتها: "وحشاني يا أختي جدًا.. وحشتني الذكريات.. مهما الأيام خدتنا.. عمري ما أنسي اللي فات.. في بينا حاجات كتيرة.. وأنتِ يا أختي الكبيرة.. عندي ست البنات" الكلمات، دي جزء من أغنية كتبتها مخصوص بناءً على طلب شخصي من صديقتي الراحلة غنوة محمد علي سليمان، كتبتها علشان تغنيها وتعملها مفاجأة لأختها الفنانة أنغام".

وأضاف "مينا": بعد مكالمة طويلة كانت بيني وبين غنوة، كانت مليانة دموع وحنين لذكرياتها القديمة مع أختها أنغام، كل الناس كانوا عارفين إن أنغام وغنوة بقالهم فترة كبيرة قاطعين علاقتهم مع بعض، وبدون دخول في التفاصيل، كان بقالهم سنين لا بيتكلموا ولا بيتقابلوا، وده كان سبب جرح كبير في قلب غنوة، وفي يوم من الأيام كتبت بوست وطلبت فيه من الناس اللي بتابعني إنهم يعملوا منشن لأكثر حد واحشهم.. واتفاجأت ساعتها لما لقيت غنوة كاتبة اسم أنغام في كومنت".

يُذكر أن الفنانة غنوة لقت مصرعها يوم الجمعة الماضي، بعد حادث بسيارتها، ووفقا لما قالته والدة الفنانة غنوة، فإن الفنانة أنغام شاركت في غُسل غنوة، ودفنتها في مقبرتها الخاصة