حلا شيحة تعود إلى مصر وتلتقي مع شقيقاتها

جهينة نيوز:

عادت الفنانة حلا شيحة مجدداً للأنظار بعد عودتها من كندا، ولكن هذا المرة ظهرت فى لحظات عائلية مع شقيقاتها ووالدها الفنان التشكيلى أحمد شيحة.

وشاركت رشا شقيقة حلا متابعيها بفيديو عائلي عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهر خلاله كل من هنا ورشا ومايا وحلا شيحة، برفقة والدهم الفنان التشكيلى أحمد شيحة، وكتبت رشا على الفيديو، "عندما نجتمع يجمعنا الحب عائلة شيحة".

و منذ 3 أشهر تقريبا، فاجأت حلا شيحة الجميع بإعلان عودتها إلى التمثيل مرة أخرى وخلع الحجاب، بعد فترة اعتزال وارتداء النقاب دامت 12 عاماً عقب تقديمها فيلم "كامل الأوصاف" مع الراحل عامر منيب عام 2006، لتختفى بعدها تماماً وتطير الى كندا لتعيش مع زوجها وأبنائها.