الجعفري يرد على طلب السفير السعودي في اعداد دستور جديد لسورية !!

الخميس, 18 تشرين الأول 2018 الساعة 15:56 | سياسة, محلي


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