X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
الجعفري يرد على طلب السفير السعودي في اعداد دستور جديد لسورية !!
شاهد براعة طيار في الهبوط وسط رياح قوية جدا؟!
شاهد مسنة تبرهن عن لياقتها بحركات رياضية؟!
روني يواصل تألقه مع دي سي يونايتد بهدف من ركلة حرة مباشرة
بالفيديو... لعشاق الشطرنج قطعة شطرنج تدخل موسوعة غينيس
رئيس مهرجان القاهرة السينمائى يدافع عن كلود ليلوش ولن يتراجع عن تكريمه
الرئيس عون: تشكيل الحكومة بات قريبا جدا
ظهور نجوى كرم بعد عملية تجميل في الوجه
"يديعوت احرونوت": ابن سلمان كان غارقا في التطبيع والتآمر مع اسرائيل
كازاخستان: السوريون هم من يرسم النظام السياسي المستقبلي لبلدهم
"مسافرو الحرب" ل جود سعيد ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أيام قرطاج السينمائية
مقتل عدد من القوات السعودية وتدمير مدرعة لهم في عمليتين هجوميتين بتعز والساحل الغربي
أوغندا الافريقية ترغب في اقتناء أسلحة دفاع جوي روسية
الكشف عن كيفية إدارة تركيا لقضية اختفاء خاشقجي!
عودة 40 لاجئ سوري من الأردن عبر معبر نصيب الحدودي خلال 24 ساعة الماضية
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
شاهد مسنة تبرهن عن لياقتها بحركات رياضية؟!
الخميس, 18 تشرين الأول 2018 الساعة 14:46 |
منوعات
,
منوعات
Your browser does not support the video tag.
شارك
|
أخبار ذات صلة
بالفيديو..ضبط عاملة تعتدي بالضرب على مسنة مريضة !
بالفيديو .. مسنة تركية تنافس ميسي بمهاراتها الكروية
اقرأ المزيد...
بالفيديو... لعشاق الشطرنج قطعة شطرنج تدخل موسوعة غينيس
رجل آلي يقدّم شهادة أمام مجلس العموم البريطاني
شاهد كيف يبني الطائر بيته !!
حشرة تعيش في أذن رجل
مشاهد تخطف الأنفاس لأكثر جسور العالم إرتفاعاً
شاهد ردة فعل سائق تاكسي .. بعد قيام زبون برمي زبالته في الطريق!
لوحة معلقة على جدار الأبيض تثير الإشمئزاز على تويتر
بالفيديو.. لإرسال روحها إلى الجنة فتيات يرقصن على جثة صديقتهن
وجبة عشاء بمبلغ 80 ألف دولار!!
بريطانية تستبدل شرب المياه بالمشروبات الغازية
تألقي بالحذاء الوردي في تشرين الأول
الخارجية الأميركية تعتذر بسبب صورة قطة
ضجة على يوتيوب بعد بث مشاهد حقيقية حول سفينة نوح من سورية
فئران تنتج صغارا دون الحاجة لذكر
مظاهرة على تويتر لمطالبة الرئيس السيسي بالتكفل بعلاج أم لثلاثة أطفال وهاشتاغ #نفسنا_نسرين_تتعالج_ياسيسي
أضف تعليق
أخبار اخرى
الجعفري يرد على طلب السفير السعودي في اعداد دستور جديد لسورية !!
شاهد براعة طيار في الهبوط وسط رياح قوية جدا؟!
شاهد مسنة تبرهن عن لياقتها بحركات رياضية؟!
روني يواصل تألقه مع دي سي يونايتد بهدف من ركلة حرة مباشرة
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج يوم الخميس 2018/10/18 مع خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران
ميلانا ترامب ترقص عارية لفنان أمريكي في المكتب البيضوي
تعرف على النساء الأكثر قوة بحسب برجهن ..المرأة الثور هي الاقوى
شاهد كيف يبني الطائر بيته !!
الأكثر مناقشة
فاديا جبريل: تعالوا نصنع سينما ! بقلم : وسام كنعان
“يديعوت أحرونوت”: السعوديون لم يتعلموا من الإسرائيليين كيف ينفذون الاغتيالات
الرئيس الاسد يؤكد للجعفري اهمية النهوض بالعلاقات التاريخية السورية العراقية وتعزيزها
هل سيكون تجميد الودائع والاستثمارات من بين العقوبات التي يهدد بها ترامب السعودية..بقلم عبد الباري عطوان
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2018
بوابة جهينة الاخبارية
.