رئيس مهرجان القاهرة السينمائى يدافع عن كلود ليلوش ولن يتراجع عن تكريمه

جهينة نيوز

قال رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، تعليقا على المطالبات بالتراجع عن تكريم المخرج كلود ليلوش، إن المهرجان لن يتراجع عن تكريمه وأن موقف المهرجان ثابت لأن الحديث عن كونه صهيونى مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أنه يحب مصر ورحب بالتكريم و يريد الحضور و ليس لديه موقف معادى للعرب أو الإسلام وليس من المنطقى أن اَى مخرج أو فنان زار الأراضى المحتلة نعتبره عدوا للعرب و لو تصرفنا كذلك "هنفضل" فى عزلة نخاطب أنفسنا فقط.

مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 40 اعلن عن تكريم المخرج والكاتب الفرنسى كلود ليلوش أحد مؤسسى ورواد الموجة الجديدة فى السينما الفرنسية، ومنذ ذلك الإعلان لم تهدأ الأصوات التي تندد بذلك التكريم وتطالب بإلغاله سواء من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ومحبي السينما أو من السينمائيين انفسهم و وذلك بسبب علاقة ليلوش بإسرائيل وتصريحاته عنها ، حيث نقلت The Jerusalem Post تصريحاته حول اسرائيل عام 2016 عندما تواجد هناك قائلا "أنا سعيد للغاية لوجودي في تل أبيب ، سعيد للغاية لوجودي في إسرائيل أشعر دائماً بالقرب من هذا البلد لقد كنت هنا لمرات عديدة وعندما أكون هنا ، أشعر أنني في بيتي ... إنها دولة أحبها كثيراً و أقدّر دائمًا حقيقة أنك تعيش في إسرائيل بصعوبة وانعدام للأمان